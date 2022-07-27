27 Июля 2022
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Vkontakte (2021) | Фото: Накануне.RU

Педофил из Нового Уренгоя совратил через соцсети 19 детей из разных регионов

В Новом Уренгое осудили педофила за нарушение половой неприкосновенности 19 детей из различных российских регионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14 лет, а также в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. По данным следствия и суда, в 2015 году мужчина, 1969 года рождения в соцсетях знакомился с детьми от 10 до 15 лет и вступал с ними в переписку. Во время общения педофил направлял детям фотографии, видеозаписи на сексуальные темы и вел с ними переписки такого характера.

"Своими противоправными действиями мужчина нарушил право детей на своевременное сексуальное воспитание и нравственное развитие, причинив им моральный вред и психологическую травму. Потерпевшими по уголовному делу признаны 19 детей из различных регионов Российской Федерации. В 2017 и 2019 годах судами в отношении мужчины были вынесены обвинительные приговоры за совершение аналогичных преступлений в отношении детей. В настоящее время он отбывает наказание, однако следствием в результате кропотливой работы выявляются дополнительные эпизоды его преступлений, совершенные в разные годы", - говорится в сообщении.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде восемь лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Теги: педофил, соцсети, переписка, дети



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