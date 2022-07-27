УГМК приобретает контрольный пакет "Сусуманзолота"

Уральская горно-металлургическая компания выкупила доли наследников основателя "Сусуманзолота" Владимира Христова. Тем самым УГМК получит контрольный пакет компании и свой первый актив в золотодобыче, сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на осведомленный источник в отрасли. С его слов, по завершению всех процедур предприятие поменяет менеджемент золотодобытчика.

"Сусуманзолото" специализируется на добыче из россыпных месторождений и входит в топ-10 российских золотодобывающих компаний. Ежегодно предприятие производит добычу 7,3 тонны золота.

Напомним, что это не единственное золотодобывающее предприятие, которое собирается приобрести УГМК. Ранее компания подала заявку на покупку активов Petropavlovsk. Речь идет о передаче права требования по кредиту размером в 201 млн долларов.

В УГМК информацию пока не комментируют. Комментарий от "Сусуманзолото" на момент публикации получить также не удалось.