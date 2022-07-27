27 Июля 2022
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Происшествия Воронежская область
автомобили, парковка (2018) | Фото: Накануне.RU

В Воронеже около сотни машин ночью раскрасили буквой "Z", власти назвали это провокацией

На Южно-Моравской улице в Воронеже сегодня ночью неизвестные нанесли краской из баллончика латинскую букву "Z" на сотню машин. Знак оставляли на самых разных частях автомобилей: на стеклах, дверях и т.д.

В полиции заявили, что в курсе случившегося и сейчас пытаются найти "художников".  "В ОП 5 УМВД России по г. Воронежу поступило несколько заявлений от местных жителей о повреждении автомобилей путём нанесения краски на металлическое покрытие транспортных средств. В настоящее время сотрудниками полиции организованы  мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - цитирует полицейский главк издание "Подъем".

Инцидент уже прокомментировали и в правительстве региона. Там заявили, что поддерживают военную спецоперацию, но рисование на чужих машинах – это не патриотизм, а вандализм.

"Во-первых, и губернатор Александр Гусев, и правительство Воронежской области безоговорочно и всецело поддерживают решение президента и мнение большинства населения России о необходимости проведения СВО и ее цели, в том числе управленческими результативными действиями по СВО.

Во-вторых, мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на ул. Южно-Моравской гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию вооруженных сил РФ. Надеемся, виновные понесут заслуженное наказание", - говорится в заявлении правительства региона.

Стоит отметить, что за в России уже были случаи привлечения к ответственности за "неуважение" к букве "Z" как символу спецоперации, при этом в Минобороны России подтвердили, что официально "Z" воинской символикой не является.

Теги: z, символика, вандализм, частная собственность



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