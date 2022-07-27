В Челябинской области завели уголовное дело о жестоком обращении с детьми в садике

В Юрюзани возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с воспитанниками детского сада.

"Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним). Сейчас проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленный на установление объективной картины произошедшего", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, об инциденте в соцсетях рассказала депутат Законодательного собрания области Ольга Мухометьярова. "Добрая воспитательница взяла за уши двух пятилетних девочек и, спустив на этаж ниже, в ясельную группу, заставила ершиком чистить унитазы и стирать "сопливчики", - написала она. Родители после инцидента обратились к заведующей детсада, но она, по словам депутата, предложила им подобрать другой детский сад для своих детей. Сейчас дети учреждение не посещают.