ФАС оштрафовала на 1,7 млрд участников картеля на рынке металлопроката

Оштрафованы семь участников картеля на рынке металлопроката, сообщает ФАС.

В январе 2021 г. служба признала акционерное общество "Сталепромышленная компания" и общества с ограниченной ответственностью "Сервисный центр металлопроката", "Предприятие Стройтехцентр", "А Групп", "Уралметаллстрой", "Управление комплектации и снабжения", "Металлоторговая компания Красо" нарушившими антимонопольное законодательство*.

Компании вступили в антиконкурентный сговор и, долго действуя согласованно, поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой 2,7 млрд руб. За заключение и реализацию картельного сговора на организации наложены оборотные штрафы на общую сумму в 1,77 млрд руб. (из них наибольший штраф – 1,012 млрд руб. – получило ООО "А Групп").