"Виновных накажу": Орлова возмутила свалка на пляже Верх-Исетского пруда
Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову очень не понравилось, что территория пляжа Верх-Исетского пруда сильно засорена.
Как заявил глава уральской столицы во время сегодняшнего объезда города, посвященного перспективам развития территорий, он почитал комментарии у себя в Telegram-канале. Жители пожаловались мэру, что на пляже самая настоящая свалка.
"Я своими глазами увидел, что это так. Определим виновных, кто вообще отвечает за эту территорию. Это наше муниципальное подразделение, к вечеру мне информацию дадут. Так быть не должно! На этой территории уже дважды работали волонтеры "Сима-ленда", и если у кого-то из наших муниципальных чиновников возникает мнение, что так будет всегда и волонтеры будут эту территорию обслуживать, то это не так", - заявил Алексей Орлов.
Он потребовал оборудовать здесь контейнерную площадку.
"Люди любят это место, приезжают сюда отдыхать. Погода стоит жаркая, и тут в таком безобразном состоянии… Думаю, что я виновных накажу", - пообещал мэр.
Орлов добавил, что сегодня до вечера глава района должен будет отчитаться ему о ситуации с чистотой на пляже.