"Виновных накажу": Орлова возмутила свалка на пляже Верх-Исетского пруда

Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову очень не понравилось, что территория пляжа Верх-Исетского пруда сильно засорена.

Читайте также: Прокуратура разбирается в инциденте с яхтой и девушками на пруду в Екатеринбурге

Как заявил глава уральской столицы во время сегодняшнего объезда города, посвященного перспективам развития территорий, он почитал комментарии у себя в Telegram-канале. Жители пожаловались мэру, что на пляже самая настоящая свалка.

"Я своими глазами увидел, что это так. Определим виновных, кто вообще отвечает за эту территорию. Это наше муниципальное подразделение, к вечеру мне информацию дадут. Так быть не должно! На этой территории уже дважды работали волонтеры "Сима-ленда", и если у кого-то из наших муниципальных чиновников возникает мнение, что так будет всегда и волонтеры будут эту территорию обслуживать, то это не так", - заявил Алексей Орлов.

Он потребовал оборудовать здесь контейнерную площадку.

"Люди любят это место, приезжают сюда отдыхать. Погода стоит жаркая, и тут в таком безобразном состоянии… Думаю, что я виновных накажу", - пообещал мэр.

Орлов добавил, что сегодня до вечера глава района должен будет отчитаться ему о ситуации с чистотой на пляже.