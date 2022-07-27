Wildberries будет экипировщиком "Спартака" вместо Nike

Обеспечивать столичный футбольный клуб "Спартак" экипировкой теперь будет не Nike, а Wildberries. Компания с сезона 2023/2024 будет выступать в качестве технического спонсора клуба, соглашение заключено на три года, передает РБК-Спорт. На самой форме футболистов появится логотип онлайн-платформы.

В мае этого года стало известно, что Nike, который был техническим спонсором "Спартака" с 2005 года, уходит из России и отказывается от контракта со столичным клубом.