Вынесение решения по уголовному делу о жестоком убийстве 8-летней тюменки вновь отложено

В Тюмени вновь отложено оглашение вердикта по уголовному делу Виталия Бережного, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве восьмилетней Насти М.

Приговор присяжные заседатели должны были объявить еще 25 июля. Однако третий день подряд назначается "перерыв".

Telegram-канал "Тюменская Z уМоора" сообщает, что якобы присяжные вынесли по делу оправдательный приговор, заявив, что вина Бережного не доказана. Однако судья с вердиктом не согласилась и взяла документ "на проверку". По данным канала, сейчас якобы предпринимается попытка давления на присяжных заседателей, с целью изменить вердикт на обвинительный.

В пресс-службе Объединенной судебной системы Тюменской области корреспонденту Накануне.RU не подтвердили информацию об оправдательном приговоре Бережному.

"Нет. Оправдательный приговор присяжные не вынесли. Судья находится в совещательной комнате, заседание отложено", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

СМИ сообщали, что преступление Бережной якобы совершил после употребления наркотика, который усиливает возбуждение. Также была информация, что во время разговора с правоохранителями он "хладнокровно и цинично рассказал о преступлении". Запись разговора якобы попала на видеорегистратор.

При этом сам Бережной после заявил, что будто бы признательные показания у него были выбиты пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".

Правоохранители уже выносили отказ в возбуждении уголовного дела по сообщению о противоправных действиях сотрудников полиции в отношении Бережного, аргументируя это тем, что подозреваемый отказался от признательных показаний для того, чтобы защититься от обвинения и остаться на свободе. "Сам Бережной этого не скрывал, так как говорил, что очень любит жизнь и сделает все, чтобы только остаться в живых, понимая, что за содеянное его могут лишить жизни в местах лишения свободы. Для него вопрос его осуждения — это вопрос жизни и смерти", — указано в постановлении.