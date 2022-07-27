27 Июля 2022
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Политика В России
Сергей Жуков (2021) | Фото: rukivverh.ru

В МИД РФ назвали Эстонию репрессивным государством после запрета на въезд группе "Руки вверх"

Эстония превратилось в репрессивное государство, которое забыло о демократии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет на выступления в стране группы "Руки вверх".

"Что не так с Эстонией? Если страна гордится, рассказав о культурных связях, тем, что кому-то запрещает выступать в этой стране, значит что-то с ней не так", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что из состава СССР Эстония выходила под эгидой демократии как "основной идеи" страны. Теперь же страна "превратилась в репрессивное государство", власти которого запрещают музыкальную группу, не призывающую к экстремизму и не пропагандирующую "деструктивные вещи", отметила Захарова.

26 июля власти Эстонии на пять лет запретили въезд в страну участникам группы "Руки вверх". Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейенсалу назвал решение "единственно правильным". Он считает, что туристические и увеселительные поездки для граждан России в период боевых действий "не оправданы".

Теги: захарова, эстония, руки вверх



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