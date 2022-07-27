Суд рассмотрит административное дело Юрия Шевчука 5 августа

Советский районный суд Уфы рассмотрит административное дело лидера "ДДТ" Юрия Шевчука 5 августа, слушание назначено на 11 часов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Ранее материалы дела были переданы в уфимский суд из Санкт-Петербурга, где сочли, что это не их подведомственность.

Дело завели по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (о дискредитации армии).

Стоит отметить, что сначала питерский суд вовсе вернул исковые материалы, поскольку следователи не указали даже, чем именно Шевчук дискредитировал ВС РФ.

Протокол на Шевчука действительно составили в Уфе, где "ДДТ" выступала с концертом. Кстати, Уфа – город, в котором прошло детство и юность Шевчука. Здесь, будучи студентом, он создал свой знаменитый коллектив и начал выступать. И здесь же у властей – еще в советское время - впервые возникли претензии к творчеству артиста. В одном из недавних интервью он вспоминал, что после концерта в столице Башкирии коллектив в первый раз "запретили".