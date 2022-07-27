Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за похищение и разбойное нападение

Суд отправил в колонию жителя Екатеринбурга, устроившего со знакомыми похищение местного жителя. Потерпевшего вывезли в лес, избили и под угрозой выведали адрес, где похитили его имущество.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел 3 августа прошлого года. Потерпевшего, применяя насилие, посадили в машину с госномерами с другого автомобиля и вывезли в лес. Пятеро фигурантов дела, которые заранее вступили в сговор и распределили свои роли, избили потерпевшего, похитив поясную сумку и деньги. Опасаясь более серьезных последствий мужчина рассказал, где в его квартире хранятся деньги. Преступники также потребовали назвать адрес знакомого потерпевшего и законно проникнуть в его квартиру.

Запугивали потерпевшего плоскогубцами и электрошокером. Попасть домой к знакомому не удалось и тогда похитители направились в жилище своей жертвы. Там они еще раз избили потерпевшего, после чего обмотали скотч вокруг головы, прикрепив две медицинские маски на уровне лица, накрыли голову найденной в квартире наволочкой, а также обмотали ей ноги, тем самым обездвижили мужчину. Осмотрев квартиру, злоумышленники забрали наличные и иное имущество из квартиры на сумму 41,8 тыс. рублей.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал одного из фигурантов дела виновным по пп. "а", "в", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, в крупном размере) и назначил осужденному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Материалы в отношении еще четверых неустановленных лиц, были выделены в отдельное производство.