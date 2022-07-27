На международном кинофестивале в Екатеринбурге обсудят будущее индустрии

В Екатеринбурге состоится I Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента "Одна шестая".

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Фестиваль будет проходить с 12 по 17 августа. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, над его организацией работает команда Свердловской киностудии. Также в процесс включены уральские кинематографисты и опытные организаторы, продюсеры международных кинофестивалей.

На мероприятие уже поступили заявки из десятков регионов России и стран зарубежья. Для участников разработана программа, состоящая из двух лабораторий – актерской и сценарной, а также форума, участники которого обсудят актуальные для киноиндустрии темы. Специально приедут спикеры из российских городов, а также Кыргызстана, Хорватии, Узбекистана, Южной Кореи и других стран.

В рамках конкурсной программы международное жюри определит победителей в четырех номинациях: "Лучший международный игровой дебют", "Лучший международный неигровой дебют", "Лучший российский игровой дебют" и "Лучший российский неигровой дебют". В программу войдут игровые и документальные фильмы, также планируется показ анимационных картин. Организаторы обещают площадку, где начинающие таланты смогут найти себе партнеров и продюсеров.