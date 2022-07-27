27 Июля 2022
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Общество В России ДНР и ЛНР
(2019) | Фото: Накануне.RU

В России может появиться День памяти всех жертв боевых действий в Донбассе

Депутаты Госдумы предлагают установить в России День памяти всех жертв боевых действий в Донбассе.

"В осеннюю сессию Госдума рассмотрит эту инициативу", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам, его цитирует "Интерфакс".

Он отметил, что 27 июля - День памяти детей-жертв боевых действий в Донбассе.

"Этот геноцид продолжается девятый год. Никто на Западе не встал на защиту детей Донбасса, не осудил преступления украинских нацистов", - сказал председатель Госдумы.

Теги: Вячеслав Володин, Госдума, спикер, Донбасс, День памяти



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