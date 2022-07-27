В России может появиться День памяти всех жертв боевых действий в Донбассе

Депутаты Госдумы предлагают установить в России День памяти всех жертв боевых действий в Донбассе.

"В осеннюю сессию Госдума рассмотрит эту инициативу", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам, его цитирует "Интерфакс".

Он отметил, что 27 июля - День памяти детей-жертв боевых действий в Донбассе.

"Этот геноцид продолжается девятый год. Никто на Западе не встал на защиту детей Донбасса, не осудил преступления украинских нацистов", - сказал председатель Госдумы.