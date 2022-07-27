КНР может создать бесполетную зону, чтобы не допустить визит Пелоси на Тайвань, - SCMP

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может ввести бесполетную зону над Тайванем, чтобы не допустить визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на китайских военных экспертов.

По мнению аналитиков, Пекин сделает все возможное, чтобы остановить высадку американского политика на Тайвань, используя дипломатические, экономические и даже военные средства.

Напомним, официальный представитель минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что "армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае поездки Пелоси на остров, а предпримет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства".

CNN со ссылкой на источники сообщает, что администрация американского президента Джо Байдена за кулисами убеждает Пелоси в том, что запланированная поездка на Тайвань чревата риском.

При этом отмечается, что в Белом доме не хотят запрещать ей этот визит прямо, пишет Regnum.