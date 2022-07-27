В Магнитогорске сотрудника металлургического комбината осудят за коммерческий подкуп

В Магнитогорске члена проектной группы проекта кислородного цеха металлургического комбината будут судить за получение коммерческого подкупа и покушение на мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый выявил несоответствие проектно-сметной документации и предложил директору подрядной организации передать ему 300 тыс. рублей за укрытие выявленных нарушений и их корректировку в соответствии с проектно-сметной документацией. В апреле 2022 г. деньги он получил.

Кроме того, он убедил директора при строительстве иного объекта также выявлены нарушения, за их корректировку он предложил дополнительно передать еще более 200 тыс. рублей. При получении денег он был задержан.