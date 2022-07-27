27 Июля 2022
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Политика За рубежом
Борис Джонсон (2022) | Фото: gov.uk / официальный сайт правительства Великобритании

Следующим генсеком НАТО может стать Борис Джонсон – Telegraph

Следующим генеральным секретарем НАТО может стать Борис Джонсон, которого буквально вынудили уйти с поста премьер-министра Великобритании.

Ожидается, что в сентябре этого года действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет этот пост. Еще зимой сообщалось, что правительство Норвегии, которое Столтенберг возглавлял в нулевых, назначило его главой Центрального банка страны. Но из-за ситуации на Украине Столтенберг решил остаться на своем посту хотя бы до 1 октября 2022 года. Некоторые СМИ сообщали, что Столтенберг задержится в должности генсека альянса еще на год.

На пост главы организации прочили экс-премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, бывшую главу Евродипломатии Федерику Могерини, экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, экс-президента Литвы Далю Грибаускайте или экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

По данным The Telegraph, кандидатуру Джонсона на этот пост готовы поддержать его однопартийцы, которые ранее и вынудили его уйти.

Теги: борис джонсон, нато, великобритания



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