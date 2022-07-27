Приставы закрыли буфет в районе Логопарка "Кольцовский" на 30 суток

После проверки сотрудниками Роспотребнадзора, работа буфета в районе Логопарка "Кольцовский" была приостановлена на 30 суток. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Решение вынес Октябрьский суд, после того как в ходе проверки у сотрудников буфета выявили отсутствие санитарных книжек и товаросопроводительной документации. Помимо этого, на комплексных обедах, расфасованных в одноразовые коррексы, отсутствовала маркировка.

После возбуждения исполнительного производства, судебные приставы выехали по адресу заведения. По решению суда приставы опломбировали оборудование буфета и составили график выходов в адрес должника с целью проверки правильности исполнения решения суда. Судебный пристав предупредил руководство заведения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.