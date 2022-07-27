27 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале владельца катамарана, загоревшегося на озере Тургояк, приговорили к ограничению свободы

В Челябинской области владельца катамарана приговорили к году ограничения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел 6 августа 2021 года на озере Тургояк. Во время прогулки на катамаране, в котором находилось семь пассажиров, аккумулятор, расположенный по правому борту вышел из строя. В результате две женщины и ребенок 10 лет получили ожоги тела.

В отношении владельца катамарана было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Мужчина оказывал услуги экскурсионной прогулки по акватории водоема за денежное вознаграждение на самостоятельно построенном маломерном судне.

Теги: Тургояк, катамаран, уголовное дело, приговор,



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