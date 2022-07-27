За полгода спрос на карты "Мир" в Свердловской области увеличился в три раза

За первое полугодие 2022 года клиенты ВТБ в Свердловской области оформили более 56 тысяч карт "Мир". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе банка.

По данным кредитного учреждения, это превышает показатель за аналогичный период прошлого года в три раза. Существенно вырос интерес свердловчан к картам национальной платежной системы в цифровом формате: если в первые шесть месяцев 2021 года на их долю в общем объеме приходилось лишь 5%, то в этом году каждая четвертая карта "Мир" от ВТБ в регионе оформляется в виртуальном виде.

Оборот по картам "Мир", выпущенным на Среднем Урале, за январь-июнь составил почти 11 млрд рублей – в полтора раза больше, чем в первой половине прошлого года. А на операции с картами национальной платежной системы приходится примерно треть от общей суммы безналичных транзакций клиентов банка в Свердловской области.

Напомним, что недавно карты системы "Мир" заработали на Кубе.