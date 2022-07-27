27 Июля 2022
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Экономика Свердловская область
Карты Сбербанка МИР и VISA (2022) | Фото: Накануне.RU

За полгода спрос на карты "Мир" в Свердловской области увеличился в три раза

За первое полугодие 2022 года клиенты ВТБ в Свердловской области оформили более 56 тысяч карт "Мир". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе банка.

По данным кредитного учреждения, это превышает показатель за аналогичный период прошлого года в три раза. Существенно вырос интерес свердловчан к картам национальной платежной системы в цифровом формате: если в первые шесть месяцев 2021 года на их долю в общем объеме приходилось лишь 5%, то в этом году каждая четвертая карта "Мир" от ВТБ в регионе оформляется в виртуальном виде.

Оборот по картам "Мир", выпущенным на Среднем Урале, за январь-июнь составил почти 11 млрд рублей – в полтора раза больше, чем в первой половине прошлого года. А на операции с картами национальной платежной системы приходится примерно треть от общей суммы безналичных транзакций клиентов банка в Свердловской области.

Напомним, что недавно карты системы "Мир" заработали на Кубе.

Теги: Мир, карты, спрос, Свердловская область



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