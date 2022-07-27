27 Июля 2022
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Последствия наводнения в Сочи (2022) | Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii / пресс-служба мэра Сочи

В Сочи задерживаются два десятка поездов из-за схода селя на железную дорогу

В Сочи задерживаются два десятка поездов дальнего следования и электричек из-за схода селя между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель. ЧП произошло около трех часов ночи, грязевые массы повредили металлические контактные опоры электросети, на ж/д полотно упали опоры скально-обвальной сигнализации, передает издание "Сочи-Экспресс".

На место ЧП направлен специальный состав, восстановительные работы вели более 40 человек. К семи утра участок удалось расчистить, сейчас железнодорожники пытаются минимизировать задержки поездов.

Непогода принесла разрушения и в другие районы Большого Сочи. Река Восточный Дагомыс вышла из берегов под утро и затопила улицы и приусадебные участки в одноименном поселке.

Теги: сочи, поезда, задержка, сель, ливни



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