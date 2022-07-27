27 Июля 2022
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Происшествия В России
Самолет Ил-80 (2020) | Фото: Михаил Джапаридзе / Associated Press

Прокуратура запросила 4,5 года колонии для обвиняемого в краже деталей из самолета "судного дня"

Прокурор запросил 4,5 года колонии строгого режима для обвиняемого по делу о краже авиационного оборудования из Ил-80 (самолета "Судного дня").

Также обвинение потребовало удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны, то есть Минобороны РФ, в размере 2,7 млн рублей, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2020 года на аэродроме в Ростовской области воры вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета Ил-80. В январе задержали и арестовали подозреваемого в краже оборудования из "самолета Судного дня". Фигурант дела - житель Таганрога Жора Хачунец. Местные СМИ писали, что мужчина – многодетный отец.

Теги: самолет судного дня, кража, ил-80



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Ранее 10.12.2020 10:54 Мск СМИ: С "Самолета судного дня" украли отслужившее оборудование
Ранее 08.12.2020 07:58 Мск В Таганроге с "самолета Судного дня" украли оборудование


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