Прокуратура запросила 4,5 года колонии для обвиняемого в краже деталей из самолета "судного дня"

Прокурор запросил 4,5 года колонии строгого режима для обвиняемого по делу о краже авиационного оборудования из Ил-80 (самолета "Судного дня").

Также обвинение потребовало удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны, то есть Минобороны РФ, в размере 2,7 млн рублей, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2020 года на аэродроме в Ростовской области воры вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета Ил-80. В январе задержали и арестовали подозреваемого в краже оборудования из "самолета Судного дня". Фигурант дела - житель Таганрога Жора Хачунец. Местные СМИ писали, что мужчина – многодетный отец.