"Крышует сам Губер?" Замначальника ОБЭП в Нижнем Тагиле обвинили в крышевании игровых автоматов

Аноним из Нижнего Тагила обвинил замначальника по борьбе с коррупцией Нижнего Тагила Эдуарда Губера в крышевании игровых автоматов. Соответствующее заявление поступило силовикам накануне. Якобы аноним выиграл в автоматы 100 тыс. рублей, но отдавать их ему никто не собирался - владельцы автоматов заявили, что "их крышует сам Губер".

Информацию о поступлении заявления Накануне.RU подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Гражданин, его написавший, вероятно, испугался признаться общественности, что он увлекается запрещенными азартными играми. Именно поэтому говорить о том, что поступившая информация соответствует действительности, без тщательной перепроверки преждевременно. Это запросто может быть специально сделанный ход по очернению сотрудников полиции. К сожалению, так часто бывает. Специалисты разберутся. Офицер, о котором идет речь, имеет полное право подать иск в суд о защите своей чести и достоинства", - отметил Горелых.

Оперативники уже изъяли автоматы, расположенные на улицах Циолковского, Зари, Дзержинского и Ленинградском проспекте.