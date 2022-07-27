27 Июля 2022
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Рабочие завода &quot;Уральские локомотивы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Половина россиян против возвращения масочного режима, четверть – "за"

Около четверти россиян поддерживает повторное введение масочного режима в стране. Против – 48%, таковы данные опроса сервиса SuperJob, на них ссылается РБК.

Больше сторонников возвращения масочного режима среди тех, кто вакцинировался от COVID-19 полгода назад (или меньше) – тое из десяти. А вот среди антипрививочников сторонников возвращения масок только 14%.

Уже несколько недель в стране наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом. Эксперты объясняют это появлением новых подштаммов, снижением уровня коллективного иммунитета (люди перестали ревакцинироваться), а также ослаблением профилактики.

Теги: россияне, маски, коронавирус, ревакцинация



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