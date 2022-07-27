27 Июля 2022
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Общество Украина
(2004) | Фото: Накануне.ru

Политолог предрёк провальное наступление ВСУ после обстрела моста через Днепр в Херсоне

Политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале назвал возможные варианты развития событий после закрытия в Херсоне после обстрела моста через Днепр.

"ВСУ почти разрушили мост через Днепр в Херсоне, Антоновский мост. Считается, что это затруднит поставки войск и оружия российской военной группировке в Херсоне. И после этого начнётся наступление ВСУ на Херсон с целью его вернуть. Считается, что такое наступление начнется скоро и результаты они хотят иметь к 24 августа, когда день независимости Украины от России", - описывает ситуацию Марков, приводя далее пять вариантов развития событий.

Первый вариант – успешное наступление ВСУ на Херсон.

"Президент Владимир Зеленский триумфально приедет в Херсон, все мировые СМИ будут вести трансляцию. Массовые репрессии против всех, кто в Херсоне сотрудничал с Россией. Вероятность – 10%", - пишет Марков.

Второй вариант – имитация наступления ВСУ.

"Потому что сил на наступление реальное нет. Лучше быть в обороне. Так и будут обстрелы и разговоры о наступлении с целью сорвать референдум. Вероятность – 30%", - полагает Марков.

Третий вариант – реальное наступление ВСУ на Херсон, которое провалится.

"После этого начнётся наступление армии России, освобождение Николаева и выход к Одессе. Вероятность – 25%", - считает политолог.

Четвёртый и пятый варианты, полагает Марков, предполагают реальное наступление ВСУ в другом месте (вероятность такого сценария эксперт оценивает в15%) и реальное наступление ВСУ на Херсон, которое будет не сильным и не успешным, во время него армия России отбросит ВСУ, но сильно в наступление не пойдет, потому что главные бои идут на Донбассе (вероятность такого развития событий Марков оценивает в 20%).

Напомним, в Херсоне местные власти закрыли для движения Антоновский мост. По мосту проходит магистраль, соединяющая город с частью региона, находящейся на левом берегу Днепра. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что ночью по мосту вёлся обстрел, имеются попадания, но сам мост не разрушен.

"Добавилось еще дыр", - сказал Стремусов.

Теги: Сергей Марков, политолог, Херсон, мост, Днепр



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