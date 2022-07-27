Углегорская ТЭС перешла под контроль российских сил, - МВД ЛНР

Углегорская теплоэлектростанция (ТЭС) в Светлодарске перешла под контроль российских сил. Об этом сообщили 26 июля в МВД ЛНР.

По некоторым данным, отступившие украинские боевики заминировали этот важный инфраструктурный объект, пишет Regnum.

25 июля сообщалось, что военные Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке Вооруженных сил России проводят зачистку Углегорской ТЭС.

Напомним, Светлодарск перешел под оперативный контроль сил ДНР и России в конце мая, над горсоветом был поднят российский флаг. Однако подразделениям противника удалось закрепиться на ТЭС.