27 Июля 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Коридор в больнице (2022) | Фото: Накануне.RU

Мэрия уральского города выплатит миллион рублей компенсации врачу больницы

На Среднем Урале лишь после вмешательства прокуратуры медику назначена компенсационная выплата.
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В надзорное ведомство обратилась жительница Карпинска, работающая акушером-гинекологом центральной городской больницы. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, после трудоустройства в марте 2020 года врач обратилась с заявлением о предоставлении ей единовременной компенсационной выплаты в миллион рублей как специалисту учреждения здравоохранения, однако администрация Карпинска долгое время уклонялась от рассмотрения просьбы медика.

Как выяснили в прокуратуре, врач соответствовала всем предъявляемым требованиям и никаких оснований для отказа в выплате ей не имелось. После этого был подан иск в суд о возложении на мэрию обязанности заключить с женщиной соглашение о единовременной компенсационной выплате и перечислить ее.

В итоге суд требования прокурора удовлетворил. Администрация пыталась оспорить это решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Теги: компенсация, врач, Карпинск, прокуратура



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