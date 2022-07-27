В Тюмени рухнул козловой кран. Машинист погибла

В Тюмени во время работ по погрузке бетонных конструкций опрокинулся козловой кран. Женщина-машинист крана погибла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Инцидент произошел вечером, 26 июля на производственной базе по ул. Республики. Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В настоящее время на месте работают следователи следственного отдела по Ленинскому округу Тюмени и следователи-криминалисты СКР, проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе порядок соблюдения правил безопасности при производстве данных работ. Расследование уголовного дела продолжается.