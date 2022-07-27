В Екатеринбурге бейсджампер спрыгнул с высотки на ЖБИ

Nik Bumer снова пугает екатеринбуржцев неожиданными прыжками с высотных зданий города. Накануне уральский бейсджампер выбрал для этого одну из многоэтажек на улице Высоцкого (ЖБИ), после чего выложил видео в социальных сетях.

"В Екб бэйсом вниз", - подписал свой прыжок с парашютом любитель острых ощущений.

Напомним, что ранее Nik Bumer уже прыгал со стелы у ТРЦ "Мега", а также с балкона 25-этажного жилого дома на Миасской, 12, чем сильно напугал жильцов.