27 Июля 2022
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Прыжок бейсджампера Nik Bumer с многоэтажки на улице Высоцкого на ЖБИ в Екатеринбурге (2022) | Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Nik Bumer&quot;

В Екатеринбурге бейсджампер спрыгнул с высотки на ЖБИ

Nik Bumer снова пугает екатеринбуржцев неожиданными прыжками с высотных зданий города. Накануне уральский бейсджампер выбрал для этого одну из многоэтажек на улице Высоцкого (ЖБИ), после чего выложил видео в социальных сетях.

"В Екб бэйсом вниз", - подписал свой прыжок с парашютом любитель острых ощущений.

Напомним, что ранее Nik Bumer уже прыгал со стелы у ТРЦ "Мега", а также с балкона 25-этажного жилого дома на Миасской, 12, чем сильно напугал жильцов.

Теги: Екатеринбург, бейсджампер, высотка, ЖБИ, Nik Bumer



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