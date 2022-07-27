В Челябинске прокуратура запросила условный срок для мужчины, истязавшего дочь

Государственный обвинитель запросил 3,5 года лишения свободы условно для местного жителя, обвиняемого в истязании дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемый в период с 2012 по 2018 годы в квартире причинял своей дочери 2004 года рождения физические и психические страдания, систематически избивал ее, оскорблял и угрожал.

В суде прошли прения сторон по уголовному делу. Гособвинитель просил признать подсудимого виновным и назначить ему условный срок с испытательным сроком 4 года. Защита подсудимого настаивала на оправдании, а представитель потерпевшей на строгом наказании.