27 Июля 2022
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Происшествия Украина
река надым понтонная переправа (2015) | Фото: Накануне.ru

В Херсоне закрыли мост через Днепр после ночного обстрела

В Херсоне местные власти закрыли для движения Антоновский мост. По мосту проходит магистраль, соединяющая город с частью региона, находящейся на левом берегу Днепра.

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что ночью по мосту велся обстрел, имеются попадания, но сам мост не разрушен. "Добавилось еще дыр", - цитирует Стремоусова ТАСС.

Ранее сообщалось, что мост во время обстрела не получил повреждений.

РИА Новости сообщает, что на жизнь мирных граждан закрытие моста не повлияет: для их передвижения военными созданы переправы и понтонные мосты.

Общая протяжённость моста составляет 1366 м, ширина — 25 м, ширина проезжей части — 20,5 м, пешеходные тротуары с двух сторон по 1,5 м.

Теги: херсон, днепр, мост, обстрел



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Развитие сюжета:

Ранее 27.07.2022 09:00 Мск Политолог предрёк провальное наступление ВСУ после обстрела моста через Днепр в Херсоне


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