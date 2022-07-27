В Херсоне закрыли мост через Днепр после ночного обстрела

В Херсоне местные власти закрыли для движения Антоновский мост. По мосту проходит магистраль, соединяющая город с частью региона, находящейся на левом берегу Днепра.

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что ночью по мосту велся обстрел, имеются попадания, но сам мост не разрушен. "Добавилось еще дыр", - цитирует Стремоусова ТАСС.

Ранее сообщалось, что мост во время обстрела не получил повреждений.

РИА Новости сообщает, что на жизнь мирных граждан закрытие моста не повлияет: для их передвижения военными созданы переправы и понтонные мосты.

Общая протяжённость моста составляет 1366 м, ширина — 25 м, ширина проезжей части — 20,5 м, пешеходные тротуары с двух сторон по 1,5 м.