Американский сенатор предложил ввести санкции за покупку Китаем российской нефти

Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио подготовил законопроект о санкциях за перевозку нефти и СПГ из России в Китай. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление автора инициативы.

Согласно проекту закона, под санкции могут попасть юридические лица за страхование или регистрацию танкеров, которые перевозят энергоносители из России в Китай.

Сенатор считает, что покупая российское топливо, Китай поддерживает спецоперацию РФ на Украине, пишет Regnum.

Ранее министерство коммерции Китая подтвердило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсуждал с главой Минфина США Джанет Йеллен вопрос предельной цены на российскую нефть. В Минфине США заявили, что Йеллен в ходе разговора с Лю Хэ указала на "несправедливые и нерыночные" меры экономической политики Китая.

Россия недавно вышла на второе место среди стран-экспортеров нефти в Китай на фоне "закрывшихся" после 24 февраля западных рынков сбыта.