27 Июля 2022
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Происшествия Свердловская область
Пожар на ул. Цветоносная в Екатеринбурге (2022) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге огонь повредил три автомобиля в Мичуринском

Сразу три автомобиля пострадали от огня минувшей ночью в поселке Мичуринский в Екатеринбурге. В обстоятельствах разбираются полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в четвертом часу утра поступил сигнал о пожаре на улице Цветоносная в уральской столице. На площади в шесть квадратных метров сгорел легковой автомобиль Hyundai Tucson. Также огнем были повреждены кузов и салон стоявших рядом Nissan Almera и Hyundai Getz.

В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар был потушен в течение трех минут.

Пожар на ул. Цветоносная в Екатеринбурге(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, по указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. По предварительным данным, огонь первоначально охватил одну автомашину, а затем перекинулся на два других транспортных средства.

"По данному факту отделом полиции будет проведена проверка. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы", - отметили в ведомстве.

Теги: автомобили, пожар, Мичуринский, Екатеринбург



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