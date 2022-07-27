В Екатеринбурге огонь повредил три автомобиля в Мичуринском

Сразу три автомобиля пострадали от огня минувшей ночью в поселке Мичуринский в Екатеринбурге. В обстоятельствах разбираются полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в четвертом часу утра поступил сигнал о пожаре на улице Цветоносная в уральской столице. На площади в шесть квадратных метров сгорел легковой автомобиль Hyundai Tucson. Также огнем были повреждены кузов и салон стоявших рядом Nissan Almera и Hyundai Getz.

В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар был потушен в течение трех минут.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, по указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. По предварительным данным, огонь первоначально охватил одну автомашину, а затем перекинулся на два других транспортных средства.

"По данному факту отделом полиции будет проведена проверка. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы", - отметили в ведомстве.