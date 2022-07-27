"Газпром" уменьшил пропускную способность "Северного потока" до 20%

"Газпром" вывел из эксплуатации на компрессорной станции "Портовая" еще одну газовую турбину Siemens. Суточная производительность станции с 7 утра мск 27 июля составляет 33 млн кубометров в сутки – это около 20% от плановой мощности в 167 млн кубометров.

В сообщении компании говорится, что турбина выведена из эксплуатации "в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя)".

Ранее сообщалось, что Германия пытается направить в Россию отремонтированную в Канаде турбину для "Портовой". Также Канада выдала разрешение на ремонт остальных турбин, необходимых для эксплуатации газопровода "Северный поток".