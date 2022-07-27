Взял ключи покататься. На Урале в ДТП погиб 16-летний водитель и его 12-летняя подруга

Вчера днем на 17-м км автодороги "с. Прокопьевская Салда - с. Пия" (Свердловская область) в результате ДТП погибли 16-летний водитель и 12-летняя пассажирка. Легковой автомобиль с тремя подростками выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, перевозящий лес.

Трагедия произошла около 13.00. Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, подросток гостил у бабушки и знал, где она хранит ключи от ВАЗа, принадлежащего отцу мальчика. Автомобиль был снят с регистрационного учета еще в прошлом году и уже не использовался. Родители школьника живут в Верхотурье и не знали, что их сын поехал кататься. Бабушка также ничего не смогла пояснить.

В тот день подросток решил позвать с собой двух подруг - сестер 12 и 14 лет, семья которых живет в с. Прокопьевская Салда. Родители девочек также не знали, что те отправились кататься на автомобиле.

Установлено, что подростки не были пристегнуты ремнями безопасности. 12-летняя девочка сидела на заднем пассажирском сидении слева, старшая сестра - справа. Последняя в результате аварии с травмами различной степени тяжести доставлена в лечебное учреждение. По предварительной информации, подросток превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и допустил столкновение с грузовым автомобилем Урал, груженным лесом. 57-летний водитель последнего имеет стаж вождения 29 лет и за этот период ни разу не нарушал правил ПДД. Он также прошел освидетельствован автоинспекторами на состояние опьянения - трезвый.

"Водитель работает на индивидуального предпринимателя, его привлекли к административной ответственности по статье 12.37 КоАП РФ за неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, и по статье 11.23 КоАП РФ за управление транспортным средством без тахографа", - рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель рассказал, что резко на его полосу выехал автомобиль, а потому столкновения избежать не удалось. Сотрудники ГИБДД также выявили недостатки состояния улично-дорожной сети - отсутствие дорожных знаков.