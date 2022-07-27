В Челябинской области оштрафуют жителей, которые пытались продать "ручного" косуленка

В Челябинской области у местных жителей изъяли косуленка, которого они пытались продать на одной из торговых интернет-площадках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Об объявлении о продаже "ручного" косуленка за 35 тысяч рублей узнал зоозащитник, руководитель фонда "Спаси меня" Карен Даллакян и передал информацию в министерство экологии Челябинской области.

Животное изъяли у жителей села Ларино Уйского района. Они утвержэдали, что нашли косуленка на окраине деревни и спасли его от нападения собак. Но у животного не было никаких повреждений. Сейчас косуленка передали в фонд "Спаси меня" для реабилитации и дальнейшего возвращения животного в естественную среду обитания.

Жителей, которые изъяли животное из природы, будут оштрафованы. Штраф составит от 120 до 200 тыс. рублей.