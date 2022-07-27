27 Июля 2022
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Потоп в Сочи. (2021) | Фото: Эмиль Сурта / YouTube

В Сочи снова потоп: река Восточный Дагомыс вышла из берегов

В Сочи из-за сильных дождей вновь произошел разлив реки Восточный Дагомыс, сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи".

Река вышла из берегов утром 27 июля, затопив поселок Дагомыс. О пострадавших не сообщается. На кадрах, снятыми жильцами, видно, как потоки воды устремились по улицам и дорогам.

Две недели назад река Восточный Дагомыс также вышла из берегов из-за обильных дождей и затопила улицы и приусадебные участки в поселке Дагомыс. Потоком воды унесло несколько автомобилей.

Напомним, в Сочи с 23 июля был введен режим ЧС из-за дождей. Более 60 автомобилей пострадало в результате залпового ливня. Погиб один человек.

Теги: дагомыс, восточный дагомыс, сочи



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