В Сочи снова потоп: река Восточный Дагомыс вышла из берегов

В Сочи из-за сильных дождей вновь произошел разлив реки Восточный Дагомыс, сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи".

Река вышла из берегов утром 27 июля, затопив поселок Дагомыс. О пострадавших не сообщается. На кадрах, снятыми жильцами, видно, как потоки воды устремились по улицам и дорогам.

Две недели назад река Восточный Дагомыс также вышла из берегов из-за обильных дождей и затопила улицы и приусадебные участки в поселке Дагомыс. Потоком воды унесло несколько автомобилей.

Напомним, в Сочи с 23 июля был введен режим ЧС из-за дождей. Более 60 автомобилей пострадало в результате залпового ливня. Погиб один человек.