27 Июля 2022
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Армия и ВПК Украина
Ключи от квартиры (2017) | Фото: gztslovo.ru

Армия России построит в Мариуполе жилой квартал

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России до конца текущего года завершат строительство нового жилого микрорайона в Мариуполе.

"С нуля будут возведены 12 пятиэтажных новостроек общей емкостью более 2,5 тыс. квартир. Площадь застройки квартала составит 115 га. Ход работ проинспектировал замминистра обороны России Тимур Иванов", - цитирует ТАСС военных.

Первые два многоэтажных дома будут сданы под заселение уже к началу нового учебного года, к 1 сентября. На строительных площадках заняты 1,3 тыс. человек, задействовано 150 единиц спецтехники.

Теги: Мариуполь, жилой квартал, Минобороны РФ



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