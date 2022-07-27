Армия России построит в Мариуполе жилой квартал

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России до конца текущего года завершат строительство нового жилого микрорайона в Мариуполе.

"С нуля будут возведены 12 пятиэтажных новостроек общей емкостью более 2,5 тыс. квартир. Площадь застройки квартала составит 115 га. Ход работ проинспектировал замминистра обороны России Тимур Иванов", - цитирует ТАСС военных.

Первые два многоэтажных дома будут сданы под заселение уже к началу нового учебного года, к 1 сентября. На строительных площадках заняты 1,3 тыс. человек, задействовано 150 единиц спецтехники.