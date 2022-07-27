27 Июля 2022
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Происшествия Свердловская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура разбирается в инциденте с яхтой и девушками на пруду в Екатеринбурге

Инцидентом с яхтой на пруду в Екатеринбурге заинтересовались в прокуратуре.

Ранее в СМИ появилась информация о столкновении на Визовском пруду яхты, принадлежащей губернскому яхт-клубу "Коматек", с двумя местными жительницами. Сообщалось, что девушки в это время катались на сапбордах. Впоследствии их подобрал проезжавший мимо катер. Никто серьезно не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сейчас выясняются все обстоятельства данного инцидента.

"Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", - добавили в ведомстве.

Теги: яхта, девушки, прокуратура, Екатеринбург



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