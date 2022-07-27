27 Июля 2022
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Экономика В России
(2020) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Банки столкнулись с проблемами при передаче данных клиентов в Единую биометрическую систему

Передача биометрии российских клиентов банков, собранной в рамках собственных программ кредитных учреждений, в Единую биометрическую систему (ЕБС) сталкивается с целым рядом сложностей.

Финансовые организации располагают уже десятками миллионов образцов, но стандартам качества ЕБС соответствуют только около 10% данных, что составляет 4–5 млн уникальных слепков.

Остальные по действующим нормам должны быть удалены, хотя российские власти разрешили банкам их использовать. По словам экспертов, но даже импорт этого относительно небольшого объема слепков в ЕБС может начаться не раньше чем через полгода. В противном случае, отмечает он, банки принимают на себя "дополнительные риски утечек данных и получения соответствующих предписаний от регулятора".

Кроме того, как отметили в "Ростелекоме", на финальной стадии согласования с регулятором в сфере информационной безопасности находится новая версия БКК. "По итогам испытаний будет принято решение о дате вывода в промышленную эксплуатацию БКК и ее готовности к приему биометрических образцов", — уточнили в Минцифры, сообщает "Коммерсант".

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, который допускает передачу биометрических данных россиян в Единую биометрическую систему. При этом согласие граждан не нужно – их просто будут уведомлять (хоть и в обязательном порядке).

Теги: банки, биометрия



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Ранее 05.07.2022 16:26 Мск Госдума во втором чтении одобрила законопроект о сборе биометрических данных россиян без их согласия


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