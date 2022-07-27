СМИ: в российских поликлиниках закончился "Спутник Лайт"

В большинстве субъектов России вакцина препарат от коронавируса "Спутник Лайт" больше недоступна для ревакцинации.

Сделать бустерную прививку врачи предлагают первым компонентом "Спутника V". Как заявили в Министерстве здравоохранения Хабаровского края, решение объясняется рекомендациями федерального медицинского ведомства, согласно которым ревакцинацию можно проводить первым компонентом "Спутника V".

В Амурской, Саратовской, Иркутской, Ульяновской областях, Бурятии и Крыму сделать повторную прививку также можно только первым компонентом "Спутника V". В Минздраве Саратовской области открыто заявили, что "Спутник Лайт" закончился. По данным администрации Курской области, в нескольких городских и районных медорганизациях есть "минимальные остатки "Лайта"", однако основной вариант ревакцинации — первый компонент "Спутника V".

В Санкт-Петербурге иммунизация проводится несколькими препаратами — "Спутник V", "Спутник M", "Гам-КОВИД-Вак-Лио" (порошок), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". При этом для ревакцинации используется первый компонент "Спутника V".

Согласно данным реестра Росздравнадзора, в июле в гражданский оборот была введена всего одна серия "Спутник Лайт". До этого две серии были введены в январе. Каждая серия может содержать от 10 тыс. до 30 тыс. доз, сообщает "Коммерсант".

Напомним, эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" (две дозы) от центра "Вектор" от какого-либо поражения легких во время распространения в России штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" составила лишь 2% - эту цифру исследователи сравнивают со статистической погрешностью. В то же время эффективность "Спутника V" (две дозы плюс ревакцинация "Спутником Лайт") составила 71%, эффективность вакцины "КовиВак" от центра им. Чумакова – 46%.