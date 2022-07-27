СМИ: в российских поликлиниках закончился "Спутник Лайт"

27 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО В России Северо-Кавказский ФО Крым
Спутник Лайт (2021) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

СМИ: в российских поликлиниках закончился "Спутник Лайт"

В большинстве субъектов России вакцина препарат от коронавируса "Спутник Лайт" больше недоступна для ревакцинации.

Сделать бустерную прививку врачи предлагают первым компонентом "Спутника V". Как заявили в Министерстве здравоохранения Хабаровского края, решение объясняется рекомендациями федерального медицинского ведомства, согласно которым ревакцинацию можно проводить первым компонентом "Спутника V".

В Амурской, Саратовской, Иркутской, Ульяновской областях, Бурятии и Крыму сделать повторную прививку также можно только первым компонентом "Спутника V". В Минздраве Саратовской области открыто заявили, что "Спутник Лайт" закончился. По данным администрации Курской области, в нескольких городских и районных медорганизациях есть "минимальные остатки "Лайта"", однако основной вариант ревакцинации — первый компонент "Спутника V".

В Санкт-Петербурге иммунизация проводится несколькими препаратами — "Спутник V", "Спутник M", "Гам-КОВИД-Вак-Лио" (порошок), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". При этом для ревакцинации используется первый компонент "Спутника V".

Согласно данным реестра Росздравнадзора, в июле в гражданский оборот была введена всего одна серия "Спутник Лайт". До этого две серии были введены в январе. Каждая серия может содержать от 10 тыс. до 30 тыс. доз, сообщает "Коммерсант".

Напомним, эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" (две дозы) от центра "Вектор" от какого-либо поражения легких во время распространения в России штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" составила лишь 2% - эту цифру исследователи сравнивают со статистической погрешностью. В то же время эффективность "Спутника V" (две дозы плюс ревакцинация "Спутником Лайт") составила 71%, эффективность вакцины "КовиВак" от центра им. Чумакова – 46%.

Теги: Спутник Лайт, вакцина, коронавируса, эпидемия, вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.07.2022 11:16 Мск Эффективность "ЭпиВакКороны" от поражения легких при ковиде составила 2% - исследование


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети