27 Июля 2022
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Экономика В России
ипотека, квартира, жилье (2014) | Фото: http://kirovsity.ru/avto/

Кредиты и ипотека подешевели до 1,5 п.п.

Более 30 банков России после снижения ключевой ставки скорректировали условия по своим потребительским и жилищным кредитам.

Согласно данным финансового маркетплейса "Сравни", ставки на эти продукты снизились в пределах от 0,2 до 1,5 процентного пункта.

Так, предложения по ипотечным кредитам улучшили "Сбер", ВТБ, "Открытие" и ДОМ.РФ. По словам экспертов, смягчение условий по займам поддержит восстановление экономики. Дальнейшая динамика банковских ставок будет зависеть от ключевой, а при принятии решения Центробанк РФ будет ориентироваться на инфляцию, сообщают "Известия".

Напомним, с января по июнь текущего года на финансовом маркетплейсе "Сравни.ру" заемщики оформили в три раза больше полисов страхования ипотечного кредитования, чем годом ранее. Главная причина связана с желанием сэкономить на первостепенных расходах.

Теги: ипотека, кредиты, банки



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