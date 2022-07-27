СМИ: иностранцам готовят ограничения на покупку земли в России

Иностранцам и юрлицам из недружественных стран могут запретить покупать земельные участки в России, следует из проекта закона, который внесен в кабмин РФ.

Также документ предлагает ограничивать оборот земли, находящейся в собственности субъектов из недружественных стран. Иностранцы и компании из этих государств не смогут не только покупать землю в России, но и продавать уже имеющуюся в собственности гражданам недружественных стран.

При этом инициатива не предусматривает изъятие ранее приобретенных участков, она является ответной мерой на санкционную политику стран Запада, сообщают "Известия".