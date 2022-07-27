27 Июля 2022
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Общество В России
(2005) |

"Балайн" связал утечку данных абонентов со старым сливом

Компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") опровергла появившуюся в интернете информацию об утечке данных абонентов домашнего интернета.

Там уверяют, что эта информация не соответствует действительности. В компании заявили, что проверили данные и пришли к выводу, что опубликованная информация датирована 2015 годом. Как заявили в Роскомнадзоре, ведомство направило запрос в "Билайн" с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса, сообщает РБК.

Ранее СМИ сообщили о появлении в сети дополненной карты с визуализацией данных пользователей сервиса "Яндекс.Еда", которые "утекли" в интернет еще в марте. Якобы теперь в карте есть данные из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна", ВТБ и других источников.

Теги: Балайн, утечка данных, персональные данные



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Ранее 18.05.2022 15:47 Мск МВД опровергло утечку информации из базы данных ГИБДД


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