"Балайн" связал утечку данных абонентов со старым сливом

Компания "Вымпелком" (бренд "Билайн") опровергла появившуюся в интернете информацию об утечке данных абонентов домашнего интернета.

Там уверяют, что эта информация не соответствует действительности. В компании заявили, что проверили данные и пришли к выводу, что опубликованная информация датирована 2015 годом. Как заявили в Роскомнадзоре, ведомство направило запрос в "Билайн" с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса, сообщает РБК.

Ранее СМИ сообщили о появлении в сети дополненной карты с визуализацией данных пользователей сервиса "Яндекс.Еда", которые "утекли" в интернет еще в марте. Якобы теперь в карте есть данные из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна", ВТБ и других источников.