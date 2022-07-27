27 Июля 2022
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школа, класс, ученики, школьники, учащиеся, учитель (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

РАНХиГС: в РФ сформировался дефицит учителей

По данным Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, в большинстве российских регионов существует дефицит учителей, педагогических работников и руководителей школ.

В целом по стране число вакансий в общеобразовательной сфере превышает число занятых в ней работников на 3,1%, по федеральным округам этот показатель колеблется от 4,8% до 1,2%. Наименьший дефицит специалистов был зафиксирован в Северо-Кавказском (1,2%), Приволжском (2,5%) и Центральном (2,1%) федеральных округах, наибольший — в Южном федеральном округе (4,8%). На Дальнем Востоке этот показатель составил 3,5%, в Северо-Западном регионе — 4,6%, в Сибирском — 3,6%, на Урале — 4,4%.

В профильном профсоюзе говорят, что одна из причин дефицита — низкие зарплаты педагогов при большом объеме работы.

Как считает оргсекретарь профсоюза "Учитель" Ольга Мирясова, систему оплаты труда в отрасли нужно реформировать, но пилотный проект по повышению зарплат учителей, анонсированный Минпросвещения осенью 2021 года, пока отложен на неопределенное время, сообщает "Коммерсант".

Теги: учителя, образование



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