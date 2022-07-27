В России произошло рекордное падение продаж новых смартфонов

В России продажи новых смартфонов во II квартале 2022 года оказались минимальными за последние пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Билайна". Эту оценку подтвердил представитель другого крупного мобильного оператора – Tele2.

Более того, источник, близкий к одному из операторов, назвал квартальные продажи новых гаджетов "самыми низкими за десятилетие". По его оценке, в рублях этот показатель снизился "до уровня пандемийного 2020 года".

Показатели продаж, которые наблюдались в 2017–2021 гг., достигнуты не будут, сообщают "Ведомости".

С началом лета спрос на подержанные смартфоны в России вырос более чем в два с половиной раза по сравнению с маем. Продажи б/у устройств растут на 50% в месяц.