27 Июля 2022
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колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

Иран займется техническим обслуживанием российских самолетов

Иран решил подписать соглашение о техническом обслуживании российских самолетов

Как заявил представитель иранского Управления гражданской авиации Миракбара Разави, также будет осуществляться экспорт оборудования в Россию.

"Было принято решение подписать договор о сотрудничестве с Россией в рамках обеспечения возможности экспорта в РФ деталей и оборудования, произведенных в Иране, а также осуществления ремонтных услуг и технического обслуживания и поддержки российских самолетов иранскими сервисными центрами", - сообщил агентству Mehr Разави.

Ранее стало известно, что во время встречи замминистра транспорта РФ и главы иранского Управления гражданской авиации был подписан меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, количество пассажирских рейсов между двумя странами увеличивается до 35 в неделю.

Теги: Иран, самолеты, авиация



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