Иран займется техническим обслуживанием российских самолетов

Иран решил подписать соглашение о техническом обслуживании российских самолетов

Как заявил представитель иранского Управления гражданской авиации Миракбара Разави, также будет осуществляться экспорт оборудования в Россию.

"Было принято решение подписать договор о сотрудничестве с Россией в рамках обеспечения возможности экспорта в РФ деталей и оборудования, произведенных в Иране, а также осуществления ремонтных услуг и технического обслуживания и поддержки российских самолетов иранскими сервисными центрами", - сообщил агентству Mehr Разави.

Ранее стало известно, что во время встречи замминистра транспорта РФ и главы иранского Управления гражданской авиации был подписан меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, количество пассажирских рейсов между двумя странами увеличивается до 35 в неделю.