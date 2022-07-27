Стало известно, в какой срок Зеленский хочет вернуть юг Украины

Украинский президент Владимир Зеленский намерен в течение трех-шести недель вернуть утраченные после начала российской военной спецоперации территории, в том числе южные.

Об этом изданию Politico заявил глава комитета по делам Вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит. Он входил в число делегатов, посетивших на прошлой неделе Украину. Говоря о военных планах Зеленского, глава комитета отметил, что тот озвучил их в ходе послания, с которым обратился к делегатам.

По словам Смит, украинские власти заявили, что хотят заключить мирное соглашение с Москвой, однако прежде они должны вернуть себе утраченные после 24 февраля территории. Отмечается, что позже это будет сделать гораздо сложнее из-за приближения зимы - низкие температуры и суровые условия замедлят ведение боевых действий до "войны на истощение", что в основном "будет на руку России".

В Кремле прокомментировали заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым.