СМИ: в России решили развивать формат 6G, минуя 5G

27 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Наука и техника В России
телекоммуникационная вышка, передатчик (2017) | Фото: tomsk.ru

СМИ: в России решили развивать формат 6G, минуя 5G

Компания "Сколтех" и подведомственное Минцифры ФГБУ НИИР могут до 2025 года получить более 30 млрд руб. на исследования в области нового стандарта связи 6G.

Средства понадобятся на разработку прототипов оборудования и исследования электромагнитной совместимости и безопасности абонентов.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры до 1 августа совместно с Минобрнауки и Минфином предусмотреть при формировании бюджета на 2023 год и на период 2024 и 2025 годов дополнительное финансирование НИОКР в сфере сетей связи 6G.

Как заявляет "Ростех", "разработка стандарта мобильной связи шестого поколения (6G/NET2030) находится на начальной стадии, сейчас очерчены ожидания от стандарта".

Одной из главных общих проблем развития 6G может быть переход к более высоким, менее загруженным полосам радиочастот.

При этом в стране так и не заработали коммерческие сети предыдущего поколения 5G, а сами операторы настаивают, что в условиях дефицита оборудования нужно поддерживать стандарт 4G, которого пока абонентам вполне достаточно, сообщает "Коммерсант".

Теги: 6G, 5G, 4G, сотовая связь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети