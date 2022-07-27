СМИ: в России решили развивать формат 6G, минуя 5G

Компания "Сколтех" и подведомственное Минцифры ФГБУ НИИР могут до 2025 года получить более 30 млрд руб. на исследования в области нового стандарта связи 6G.

Средства понадобятся на разработку прототипов оборудования и исследования электромагнитной совместимости и безопасности абонентов.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры до 1 августа совместно с Минобрнауки и Минфином предусмотреть при формировании бюджета на 2023 год и на период 2024 и 2025 годов дополнительное финансирование НИОКР в сфере сетей связи 6G.

Как заявляет "Ростех", "разработка стандарта мобильной связи шестого поколения (6G/NET2030) находится на начальной стадии, сейчас очерчены ожидания от стандарта".

Одной из главных общих проблем развития 6G может быть переход к более высоким, менее загруженным полосам радиочастот.

При этом в стране так и не заработали коммерческие сети предыдущего поколения 5G, а сами операторы настаивают, что в условиях дефицита оборудования нужно поддерживать стандарт 4G, которого пока абонентам вполне достаточно, сообщает "Коммерсант".