27 Июля 2022
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Экономика В России
Флагманский салон связи «Ростелекома» в новом формате (2022) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

"Ростелеком" и НМГ объединяют онлайн-кинотеатры

"Ростелеком" и Национальная Медиа Группа заключили соглашение о намерениях по объединению видеосервисов Wink и more.tv в рамках совместного предприятия, в котором "Ростелеком" получит 70 %, а НМГ — 30 % уставного капитала. Объединенный бизнес будет работать под брендом Wink, сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Флагманский салон связи «Ростелекома» в новом формате(2022)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Wink, как считают эксперты отрасли, объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (более 60 000 позиций).

Флагманский салон связи «Ростелекома» в новом формате(2022)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Создание единой бизнес-структуры нацелено на укрепление позиций обеих сторон на российском рынке производства и дистрибуции контента. В настоящий момент планируется проведение оценок объединяемых бизнесов и других необходимых корпоративных процедур, по итогам которых стороны финализируют параметры сделки и подпишут юридически обязывающие документы.

Флагманский салон связи «Ростелекома» в новом формате(2022)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Для решения операционных вопросов будет создан интеграционный комитет, в который войдут представители обеих сторон. Он определит принципы формирования, бизнес-структуру и систему управления совместного предприятия. Планируется поэтапное объединение сервисов, контентных библиотек и клиентских баз, а также создание единого центра компетенций по продюсированию и производству оригинального контента. Интеграционные процедуры должны завершиться до конца 2022 года.

Михаил Осеевский, президент "Ростелекома" так прокомментировал предстоящее объединение: "Успешным может быть только союз сильных. “Ростелеком” является лидером российского рынка интерактивного телевидения, а наш видеосервис Wink входит в тройку крупнейших онлайн-кинотеатров по количеству платящих подписчиков. У нас традиционно самое мощное среди конкурентов предложение телевизионного контента. НМГ в свою очередь добилась впечатляющих успехов в производстве сериалов и кино, которые с удовольствием смотрят миллионы российских зрителей. Наше совместное предприятие объединит сильные стороны участников, предложив рынку эффективный конвейер производства и распространения отличного контента, как в IPTV, так и в ОТТ-среде. В результате объединения мы укрепим совместные рыночные позиции, увеличим производство оригинального контента".

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" отмечает: "Каждый день в Wink за отличным контентом приходят новые подписчики: только за последний год количество зрителей видеосервиса на Среднем Урале выросло на 25 %. Недавно наш онлайн-кинотеатр вошел в реестр российского программного обеспечения, выступив драйвером цифрового развития отрасли. Клиенты выбирают удобство платформы и ее уникальные возможности, а также надежность и прогнозируемую стабильность работы".

 

Теги: ростелеком, нмг, онлайн-кинотеатры, wink, телевизионный контент, интерактивное телевидение



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