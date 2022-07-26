Эрдоган: Путин хотел бы наладить сотрудничество с производителем дронов Bayraktar

Президент России Владимир Путин заявил о желании Москвы наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотников Bayraktar, сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ударные беспилотники Bayraktar активно используются ВСУ в российско-украинском конфликте. Ранее сообщалось, что Киев намерен развернуть лицензионное производство Bayraktar на своей территории. А турецкая компания Baykar Makina, производящая Bayraktar, заявила, что никогда не будет продавать свои дроны России.